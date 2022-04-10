اسكور.. بشرى من نبيل الحلفاوي لجمهور الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربي

بشر الفنان نبيل الحلفاوي ، جمهور النادى الاهلى قبل مواجهة الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا و بعد خسارة الفريق أمام المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوى " طيب.. لما الأهلي بيلعب ماتش وحش وجمهوره بيزعل.. معودنا إنه يصالحه بعديها بماتش رائع وسكور فوق المتوقع.

مش كده يا كباتن؟ ".

و أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق خاض اليوم ثالث مباراة على التوالي في سبعة أيام، حيث لعب أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري واليوم أمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار موسيماني إلى أن مباراة المصري اليوم مختلفة وأن الفريق قاتل في الشوط الثاني، وأن أحمد عبد القادر كانت لديه إصابة، ولذلك لم يدفع به من بداية المباراة اليوم أمام المصري.

وشدد المدير الفني على أن الفريق سيواجه الرجاء المغربي وأنه لحسن الحظ أن المباراة الأولى في القاهرة، وسيلعب بطريقة الأهلي وأسلوب لعبه، وأن الفريق عليه أن يفوز في مباراة الذهاب بربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب.