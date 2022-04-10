عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: روسيا تستخدم المدنيين الأوكرانيين كدروع بشرية

بريطانيا: روسيا تستخدم
بريطانيا: روسيا تستخدم المدنيين الأوكرانيين كدروع بشرية

أكد بريطانيا، السبت، أن هناك أدلة على وجود مقابر جماعية في أوكرانيا، وأن جيش روسيا استهدف المدنيين واستخدم الرهائن "بشكل مميت" كدروع بشرية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية استخدمت العبوات الناسفة لإلحاق الإصابات بالمدنيين الأوكرانيين والحد من حرية حركتهم.

وأوضحت أن الجيش الروسي واصل استهداف البنية التحتية الأوكرانية، وسط خطر إلحاق ضرر شديد بالمدنيين، بما في ذلك مصانع نيترات الصوديوم في مدينة روبزهنوي شرق أوكرانيا.

على جانب آخر، عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يزور كييف السبت، تزويد أوكرانيا بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيدا بأداء الجيش الأوكراني.

وقال جونسون عقب لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي "بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، تم إحباط الأهداف الوحشية لفلاديمير بوتين".

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي أن بريطانيا ستؤمن دعماً لكييف لضمان أن لا يتم غزوها مجدداً، مشيراً إلى أن بريطانيا ستستمر في تشديد العقوبات على روسيا أسبوعاً بعد أسبوع.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف.

وأظهرت صورة زيلينسكي وجونسون يعقدان مباحثات وجها لوجه، بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

فيما قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني في كييف كبادرة "تضامن" مع الشعب الأوكراني.

وذكرت في بيان أن "جونسون يناقش في كييف الدعم طويل المدى لأوكرانيا.. كما سيناقش تقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا".

وأبلغ جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، تشمل 120 مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن.

وكشفت الحكومة البريطانية أن لندن ستضمن 500 مليون دولار إضافية كقروض من البنك الدولي لصالح أوكرانيا.

بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية إلى الاحتذاء بالمملكة المتحدة على صعيد الدعم العسكري لبلاده والعقوبات بحق روسيا.

روسيا بريطانيا وزارة الدفاع البريطانية أوكرانيا الجيش الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

مفيش إقرار.. مطارات مصر ترفع القيود الصحية على القادمين من الخارج

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم| زيلينسكي يعلن قبول السلام مع روسيا.. برلمان باكستان يسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.. ووزارة الحج السعودية تعلن ضوابط أداء الفريضة لعام 2022

روسيا: أوكرانيا تحتجز 77 سفينة أجنبية من 18 دولة

ترشيحاتنا

حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد.. اعرف الأفضل للنساء

توقعات الأبراج وحظك اليوم 10-4-2022 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

ميدو: فيريرا معلم وهذا اللاعب الأكثر تطورا في الدوري المصري

فتح الله: بيراميدز يستهدف لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.. فيديو

هالة صدقي تكشف سر مشاركتها في «فاتن أمل حربي»

رضا البلتاجي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام المصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ