بريطانيا: روسيا تستخدم المدنيين الأوكرانيين كدروع بشرية

أكد بريطانيا، السبت، أن هناك أدلة على وجود مقابر جماعية في أوكرانيا، وأن جيش روسيا استهدف المدنيين واستخدم الرهائن "بشكل مميت" كدروع بشرية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية استخدمت العبوات الناسفة لإلحاق الإصابات بالمدنيين الأوكرانيين والحد من حرية حركتهم.

وأوضحت أن الجيش الروسي واصل استهداف البنية التحتية الأوكرانية، وسط خطر إلحاق ضرر شديد بالمدنيين، بما في ذلك مصانع نيترات الصوديوم في مدينة روبزهنوي شرق أوكرانيا.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/z6k7bDdkq2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2022

على جانب آخر، عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يزور كييف السبت، تزويد أوكرانيا بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيدا بأداء الجيش الأوكراني.

وقال جونسون عقب لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي "بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، تم إحباط الأهداف الوحشية لفلاديمير بوتين".

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي أن بريطانيا ستؤمن دعماً لكييف لضمان أن لا يتم غزوها مجدداً، مشيراً إلى أن بريطانيا ستستمر في تشديد العقوبات على روسيا أسبوعاً بعد أسبوع.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف.

وأظهرت صورة زيلينسكي وجونسون يعقدان مباحثات وجها لوجه، بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

فيما قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني في كييف كبادرة "تضامن" مع الشعب الأوكراني.

وذكرت في بيان أن "جونسون يناقش في كييف الدعم طويل المدى لأوكرانيا.. كما سيناقش تقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا".

وأبلغ جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، تشمل 120 مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن.

وكشفت الحكومة البريطانية أن لندن ستضمن 500 مليون دولار إضافية كقروض من البنك الدولي لصالح أوكرانيا.

بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية إلى الاحتذاء بالمملكة المتحدة على صعيد الدعم العسكري لبلاده والعقوبات بحق روسيا.