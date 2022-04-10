أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

فتح برج Steinway أبوابه أمام الراغبين في السكن والإقامة في واحد من أغرب وأفخم المباني في العالم وسط مدينة مانهاتن الأمريكية، والذي يعد أنحف ناطحة سحاب في العالم يبلغ ارتفاعها 1428 قدمًا وعرضه 57.4 قدمًا.

تم افتتاح برج Steinway الذي يحمل اسم 111 West 57th Street ويقع في حي المليارديرات بـ مدينة مانهاتن الامريكية، ليصبح أنحف ناطحة سحاب في العالم.

فبالمقارنة مع برج خليفة الذي تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 9: 1 بعرض 45 مترًا، فإن ناطحة السحاب النحيفة في مانهاتن أطول بـ 15 مرة بعرض 28.5 مترًا.

يعد البرج السكني الفخم أيضًا ثالث أطول مبنى في نصف الكرة الغربي بعد مركز التجارة العالمي(1.776 قدمًا) وبرج سنترال بارك(1.550 قدمًا).

تضم ناطحة السحاب 84 طابقا و60 شقة بداخلها مع ما لا يزيد عن مسكن واحد في كل طابق.

العقارات ليست رخيصة في أي مكان في العالم، وتشتهر مانهاتن بالعقارات باهظة الثمن بشكل لا يصدق، ومع ذلك فإن شقق Steinway Tower تستحق الأموال.