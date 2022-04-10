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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنس جابر مازحة: أتمنى أن تكون بنتشيتش مرهقة في نهائي تشارلستون

صدى البلد

تدخل أُنس جابر اليوم الأحد في مواجهة ثأرية أمام السويسرية بيلندا بنتشيتش في نهائي بطولة تشارلستون (500 نقطة).

وسبق أن واجهت أنس جابر منافستها بنتشيتش في مناسبة واحدة، في بطولة روما، إذ فازت على النجمة التونسية 6-7 ثم تقدمت 4-3 في المجموعة الثانية، قبل أن تقرر أنس الانسحاب بسبب الإصابة.

وحول لقاء اليوم ضد بنتشيتش قالت أنس جابر في مؤتمر صحفي السبت "بيلندا رائعة، إنها لاعبة رائعة وصديقة رائعة، ستكون مباراة صعبة".

وختمت أنس جابر مازحة "آمل أن تكون بيلندا مرهقة غدا من مباراتها ضد باولا بادوسا".

وتجدر الإشارة إلى أن وصول أنس جابر لنهائي بطولة تشارلستون سيمكنها من التقدم إلى المركز التاسع عالميا، وإذا حققت اللقب ستبلغ المركز الثامن عالميا.

وحرصت وزارة الشباب والرياضة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على تهنئة أنس جابر بالتأهل للمباراة النهائية، وكتبت "ألف مبروك".

انس جابر الشباب والرياضة المجموعة الثانية السويسرية بيلندا بنتشيتش نهائي بطولة تشارلستون

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