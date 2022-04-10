عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 1351 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ1350 حالة في اليوم السابق.

وحسب "رويترز"، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه من بين الحالات الجديدة، تم نقل 1,318 محليا، مقارنة بـ 1,334 في 8 أبريل.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي تعول عليها الصين بشكل منفصل، 25111 حالة، مقارنة ب 23815 حالة في اليوم السابق.

وول ستريت جورنال : الصين تعزز ترسانتها النووية مع تزايد التهديد الأمريكي

بعد تسجيل 23600إصابة جديدة.. الصين تطلق حملة لاكتشاف المصابين بكورونا في شنغهاي

وقالت المفوضية في بيانات صدرت يوم الأحد إنه لم تكن هناك وفيات جديدة تاركة عدد القتلى في الصين دون تغيير عند 4638 شخصا.

وحتى 9 أبريل، أكد البر الرئيسي للصين 164,393 حالة إصابة بفيروس كورونا.

الصين كورونا اصابة فيروس كورونا حالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

من هو «الأغا» الذي صافح الأمير محمد بن سلمان؟

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

وسط هتافات الجماهير ضده.. هل يهدي صلاح الدوري للريدز بالفوز على مانشستر سيتي؟

الصين تسجل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيديو جراف .. عرض ليفربول الأخير لتجديد عقد محمد صلاح

أوكرانيا والصين متورطتان..مطالبات بالتحقيق في فضيحة كبرى لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن

بعد هزيمة مانشستر.. هجوم على كريستيانو بسبب تحطيم هاتف أحد المشجعين|فيديو

عالم بالأوقاف يكشف كيف ينقذ الصيام أصحابه يوم القيامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ