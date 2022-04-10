الصين تسجل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 1351 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ1350 حالة في اليوم السابق.

وحسب "رويترز"، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه من بين الحالات الجديدة، تم نقل 1,318 محليا، مقارنة بـ 1,334 في 8 أبريل.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي تعول عليها الصين بشكل منفصل، 25111 حالة، مقارنة ب 23815 حالة في اليوم السابق.

وقالت المفوضية في بيانات صدرت يوم الأحد إنه لم تكن هناك وفيات جديدة تاركة عدد القتلى في الصين دون تغيير عند 4638 شخصا.

وحتى 9 أبريل، أكد البر الرئيسي للصين 164,393 حالة إصابة بفيروس كورونا.