اشتباكات حدودية بين عناصر الحرس الثوري الإيراني وحركة طالبان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر الحرس الثوري الإيراني، وحركة طالبان الأفغانية، على الحدود بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن الاشتباكات اندلعت فجرا على الحدود بين البلدين، دون تقديم المزيد من المعلومات عن أسباب الاشتباكات وحجم الخسائر.

كما لم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن حدوث اشتباكات بين قوات حرس الحدود وعناصر "طالبان"التي تسيطر على ​أفغانستان​ منذ منتصف أغسطس الماضي.

ويذكر أنها ليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها اشتباكات مسلحة بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني، وفي مطلع يناير الماضي اندلعت اشتباكات بين الجانبين أدت إلى مقتل 3 من القوات الإيرانية بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالثكنات العسكرية على الحدود الإيرانية الأفغانية.

ولدى إيران حدود مشتركة مع أفغانستان يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترا، كما لدى البلدان 3 منافذ حدودية للتبادل التجاري وعبور المسافرين.