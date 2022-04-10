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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. وضع أسس قانونية سليمة تنظم قطاع الفضاء المحلي

الإمارات
الإمارات

تسعى وكالة الإمارات للفضاء إلى تنظيم الأنشطة الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع أسس قانونية سليمة تنظم قطاع الفضاء المحلي وتساهم في توجيه العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي على أسس قانونية مدروسة، وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي للراغبين في القيام بأنشطة فضائية في الدولة، بالإضافة إلى تشجيعهم على الدخول في شراكات مع كيانات إماراتية.

كما تتولى وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع الجهات المعنية مسؤولية إعداد وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظيم قطاع الفضاء في الدولة، بدءاً من اقتراحها وصياغتها ومراجعتها وحتى إصدارها، وتسعى الوكالة من خلال تطوير اللوائح ومن ثم الإجراءات التنظيمية، وكذلك المبادئ التوجيهية إلى توضيح الأطر والمتطلبات اللازمة لمباشرة الأنشطة الفضائية والأنشطة التابعة لها في الدولة. وفق صحيفة الاتحاد.

وأجرت وكالة الإمارات للفضاء العديد من الدراسات والمشاورات المحلية والدولية التي نتج عنها الحاجة إلى تطوير عدد من اللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية، تضم اللائحة التنظيمية الخاصة بتصاريح الأنشطة الفضائية، والتي تهدف إلى تحديد الأنواع المختلفة لتصاريح ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وشروط وأحكام وإجراءات الحصول عليه، وفقا للمعايير والأحكام.

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