رئيس البرلمان العربي : انتصارات رمضان ملحمة وطنية وذكرى عزيزة على قلوب كل العرب

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لنصر العاشر من رمضان .

وقال رئيس البرلمان العربي إن انتصارات العاشر من رمضان هى ملحمة وطنية وذكرى عزيزة على قلوب كل العرب حقق فيها الجيش المصري العظيم بطولات وتضحيات أعادوا من خلالها لمصر وللعرب عزتهم وكرامتهم واستردوا جزء غالي من أرض مصر "سيناء الغالية" وللأمة العربية شموخها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية بمزيد من التقدم والازدهار ،وأن يرحم شهداء النصر الذين سطروا بدمائهم الغالية أروع البطولات، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.