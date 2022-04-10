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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان عن تأسيس مجلس قيادة رئاسي في اليمن: نأمل أن يسهم في معالجة الأوضاع

صدى البلد

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن الأمل في أن يسهم إعلان إنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن في دعم الجهود القائمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية. 


وقالت الخارجية العمانية  في بيان لها "نأمل إيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتشارك فيها جميع الأطراف اليمنية، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار".

 

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر يوم الخميس الماضى ، إعلانا رئاسيا بتأسيس مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد، برئاسة رشاد العليمي، وفوضه بكامل الصلاحياته.

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