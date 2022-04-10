حسام حسن الأنسب.. من يقود منتخب مصر الفترة المقبلة.. الجماهير تجيب

رصدت عدسة موقع “صدى البلد” آراء المشجعين حول استمرار المدرب الأجنبي كيروش مع المنتخب من عدمه، ورأيهم في البديل حال تغييره.

وقال محمد صبري إن كيروش لم يعد مدربا جيدا للمنتخب، وذلك لأنه لم ينفذ وعوده بفوز المنتخب بكأس العالم وكأس أمم أفريقيا.

وأوضح بدران شوقي أن اختيارات كيروش للاعبين غير موفقة، حيث يختار لاعبين غير مؤهلين، مشيراً إلى أهميه تبديله.

فيما رأى مصطفي البحيري أن حسام حسن من أفضل المدربين للمنتخب، وقال: "كفاية عقدة الخواجة".

وأكد منصور خلف أن حسام حسن وإبراهيم حسن من أفضل المدربين الذين يفهمون اللاعبين، كما أن لهما قدرة على الاختيار وفهم منهج كل لاعب.