قراران من رئيس الوزراء بالموافقة على منح الجنسية المصرية لبعض الأشخاص

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم ١٣٢١ و١٣٢٣ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقة علي منح الجنسية المصرية لبعض الأشخاص.

ونشر القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الليوم قرارا للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.



تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.



والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.



كما تضمن القرار الآتي: لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .

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