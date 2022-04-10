1018 متطوعة و14 جهة نسائية في خدمة زوار المسجد الحرام خلال رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم ، أنها أتاحت عمل 1018 متطوعة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان في عدد من المجالات، منها ترجمة اللغات ومساعدة كبار السن وفي خدمات التنقل (العربات الكهربائية).

وقالت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمسجد الحرام بيان الهذلي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - إن تمكين المرأة من خلال عملها في المسجد الحرام انعكس بأثر إيجابي على نفوس المتطوعات وإكسابهم المهارات والخبرات والاستفادة القصوى من التنوع الثقافي واللغوي وتنفيذا لتطلعات قيادة المملكة في خدمة قاصدي المسجد الحرام وفق أعلى معايير الجودة للمصلين والمعتمرين".

ولفتت إلى أن زيادة أعداد الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة ارتفع إلى 14 جهة حكومية وخيرية نسائية خلال هذا العام، مشيرة إلى أن هذه الأعداد الكبيرة انعكست بدورها على الواقع الميداني وتقديم الخدمات كافة بالتزامن مع رفع كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.

وأكدت الهذلي أن العمل التطوعي في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لا يتوقف على مدى 24 ساعة موزعة على أربع ورديات في اليوم.