رئيس جامعة الأزهر يكرم علماء المستقبل طلاب كلية الهندسة

كرم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، ومعه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور العدل القاضي، عميد كلية الهندسة سابقًا، مدير المركز الهندسي بجامعة الأزهر، والدكتور محمد مهني، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور مصطفى علي، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والفريق المشرف عليهم من أعضاء هيئة التدريس.

وجاء تكريم رئيس جامعة الأزهر للطلاب، بمناسبة فوزهم بالمركز الثاني على مستوى كليات الهندسة بالجامعات المصرية في مسابقة السيارة الكهربائية، التي تم تنظيمها بين طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأبنائه الطلاب بحلول شهر رمضان المبارك، إضافة لتهنئتهم بالإنجاز الكبير الذي حققوه من خلال تصميم وتصنيع سيارة تعمل بالكهرباء، وقد حظي ما قام به طلاب هندسة الأزهر بتقدير لجان التحكيم وجميع المشاركين في المسابقة التي تمت بمشاركة جميع الجامعات المصرية.



جدير بالذكر أن فريق طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة حصل على مكافأة مالية قدرها 40 ألف جنيه؛ دعمًا لفريق الطلاب، كما فاز الفريق بدعم لتصنيع سيارة كهربائية ثانية، هذا وقد قامت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكريم طلاب كلية الهندسة جامعة الأزهر.

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