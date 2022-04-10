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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدي المفتى ضيفة حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار

هدى المفتي
هدى المفتي

تحل الفنانة الشابة هدى المفتي ضيفة حلقة اليوم من مقلب برنامج رامز موفي ستار الذي يذاع عقب صلاة المغرب مباشرة يوميا طوال شهر رمضان. 

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم: ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

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