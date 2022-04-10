صابرين عن سبب خناقتها مع زينة: اسمها اتكرر على التتر 4 مرات

كشفت الفنانة صابرين، تفاصيل وأسرار جديدة، في حياتها الخاصة، والفنية، مشيرة إلى أنه بعد ارتدائها الحجاب؛ استقبلت عددا من العروض للظهور التليفزيوني، ولكن تم رفض ظهورها، حيث قالت: "قالوا لي حواجبك مش عجباهم ومثيرة.. وطردوني".

وتحدثت صابرين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، عن مسلسل "كله بالحب"، حيث قالت: كان هناك سوء تنظيم، وأحمد السعدني، قال إن هناك أجواء غير مناسبة، حيث تم الاتفاق مع أحمد السعدني على شيء معين، وكل واحد من الأبطال على شيء مختلف.

وواصلت: "زعلت إن اسم زينة اتكرر 4 مرات على التتر، وحدثت خناقة بيني وبين زينة؛ حتى اعتذرت لي، والسعدني أخذ موقفا مختلفا، فهم خدعوه، ومكنش عارف يمثل، وشعر إنه من الخطأ إنه يكمل التصوير".