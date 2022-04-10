"كان بيتباع في شرايط".. الفنانة صابرين تكشف تفاصيل "تسريب مقطع رقص" لها

كشفت الفنانة صابرين، تفاصيل تسريب مقطع رقص لها خلال عيد ميلادها، قائلة:" الفيديو كان بيتعرض في السوبر جيت، والشرايط بتاعت الفيديو كانت بتتأجر، وكان عمرى 18 سنة".

وقالت صابرين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، :" من بعد هذا التسريب، أصبحت رقاصة عيد ميلادي، وحاولت أحذف هذا المقطع، ولكن لم أفلح".

وعن غضب زوجها، قالت:" زوجي متفهم، ويعلم أن هناك كارهون للنجاح، وأولادي يعلمون والدتهم جيدًا".

وعلى جانب آخر، نفت الفنانة صابرين، وجود خلاف بينها وبين الفنانة حنان ترك، قائلة:" عمرى وحبيبتي، ولم تتعرض لأي شيء إطلاقًا بسببي".