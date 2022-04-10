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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 9.. مايان السيد تقدم شخصية ابنة الرئيس السيسي

مايان السيد وياسر
مايان السيد وياسر جلال في الاختيار 3

تضمنت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، ظهور الفنانة الشابة مايان السيد يدور ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تساعد في أعمال المنزل، بناء على نصيحة والدتها لمساعدة والدتها. 

وتحدثت ابنة الرئيس السيسي في مشهد عائلي معه عن الإشاعات التي تروجها الجماعة الإرهابية عن انتماء وزير الدفاع للإخوان لأنه شخص متدين، ورد عليها بأن هذه الأقوال ترددها قياداتهم فقط لكن الشخص المسلم المتدين الذي يحافظ على صلاته وقيامه لا يشترط انتمائه للإخوان. 

 

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع. 

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة. 

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو. 

الاختيار ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة Arts Entertainment

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