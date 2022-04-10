عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التأديبية العليا تبرأ 9 من مسؤولي صحة الغربية من تهم اهدار المال العام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت  المحكمة التأديبية بمجلس الدولة  ببراءة 9 مسئولين ماليين بمديرية الشئون الصحية بالغربية بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالَفات مالية وإدارية جسيمة بشأن صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ


حكم البراءة شمل كلًا من مسعود أحمد العزب، مسؤول موازنة الوظائف بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومصطفى السيد نصر، كاتب بإدارة التعيينات وأيمن رجاء إبراهيم، مدير الإدارة المالية وأبو المجد عبده العسال، مدير شئون العاملين وإبراهيم عبد المنعم عبد الشافي، مدير عام الشئون المالية والإدارية وإبراهيم علي محمد، مراجع الحسابات بالمديرية وأسامة محمود أبو مندور، مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا خلال فترة عمله مديرًا للحسابات بالمديرية


والمخالفة المنسوبة للمحالين من الأول وحتى الرابع تخلص في أنهم حال كونهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض بالمخالفة لجدول الوظائف رقم (3) المرفق بالقانون رقم (14) لسنة 2014، مما أدى إلى صرف مبلغ 127567,29 جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون

 

كما نسب للمحال الخامس الإهمال في الإشراف على أعمال تلك اللجنة وإقرار ما ورد بذات المذكرة، ونسب للمحالين من السادس وحتى التاسع- كل خلال فترة عمله مراجعاً أو مديراً للحسابات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية الإهمال في الإشراف والمتابعة مما أدى إلى استمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض دون وجه حق


وإذ كان ما انتهى إليه أعضاء اللجنة المشار إليها من نتيجة احتذاها باقي المحالين فلم يعترضوا عليها- إنما تعلقت بتطبيق مسألة قانونية أوكل للجنة إبداء الرأي الفني بشأنها، فاجتهدت في بحثها وأبدت ما انتهت إليه من نتيجة ارتأت سلامتها، مستعينة في ذلك بأحكام القانون (14) لسنة 2014 الصادر بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (236) لسنة 2014، وقرار وزير الصحة رقم (576) لسنة 2014


وثبت بالأوراق انتفاء شبهات الغش أو التدليس أو الإهمال العمدي أو سوء النية والقصد وتعمد الإضرار بالمال العام عن سائر المخالفين في شأن هذه المخالفة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء هذه المخالفة في حق المحالين جميعاً، فتقضي ببراءتهم منها

 

والمخالفة الثانية المنسوبة لكل من المحالين السادس والسابع هي الإهمال في الإشراف والرقابة مما أدى إلى استمرار جمع الطبيب محمد مصطفى كامل بين حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ وكذلك جمع الطبيبة ناهد حلمي مولانا لذات الحافزين بالمخالفة للقانون

 

وكانت المخالفة الثانية المنسوبة لكل من المحالين الثامنة والتاسع هي الإهمال في الإشراف والرقابةمما أدى إلى استمرار جمع ناهد حلمي مولانا لحافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بمديرية الشئون الصحية بالغربية بالمخالفة للقانون

 

وتمت مواجهة المحالين المذكورين بتلك المخالفات إجمالاً ضمن التحقيقات المعروضة على هيئة المحكمة في قضية النيابة الإدارية محل هذه الدعوى، إلا أن ذلك لم يكن كافي التحديد أو التمييز لكشف أبعاد هذه المخالفات وإبراز أركانها على النحو الذي دعا النيابة لإفرادها كمخالفة مستقلة

 

كما لم يبث في يقين المحكمة سلامة نسبتها للمحالين المذكورين بسلوك صدر منهم أو تحت أعينهم، وعلى سند يدينهم من الواقع أو القانون، بحسبان أن مواجهة المتهم بالمخالفة لا يقصد منها إلقاء الاتهام على مسامعه، وإنما تكون- وبحسب ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا- إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه وبمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام، وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه


وإذ تنتهي المحكمة إلى بطلان التحقيق في خصوص هذه المخالفات، فإنها تعضد قضاءها بما ورد بملف الدعوى الماثلة وحوافظ المحالين من مستندات ذات صلة بتلك المخالفات تضمنت تدارك الجهة الإدارية لآثارها، حيث تضمن كتاب مدير عام شئون العاملين بمديرية الصحة بالغربية حصر وتعلية المبالغ المنصرفة دون وجه حق للطبيبين المشار إليهما وفقاً للتعليمات

 

بما يقطع بعدم ترتب ثمة أضرار على جهة الإدارة في هذا الشأن، وهو ما تأكد بشهادة أخصائي الشؤون المالية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، والمفتش المالي والإداري بوزارة الصحة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى براءة المحالين مما نسب إليهم، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

مجلس الدولة المحكمة التأديبية جامعة طنطا وزارة الصحة والسكان القرار الوزارى مديرية الشئون الصحية وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالجيزة

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

ترشيحاتنا

كلوب: مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كانت حلبة ملاكمة

الاختيار 3 الحلقة 9.. السيسي لابنته: الدين ليس حكرا على جماعة الإخوان

سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

بعد أسابيع من التدريب.. القوات الأوكرانية تغادر أمريكا إلي كييف

ماكرون يواجه لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أسبوعين

الاختيار 3.. كيف خططت الإخوان لإدخال أسلحة للبلاد؟.. ودور صفوت حجازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ