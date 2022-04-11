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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد رحيل كيروش.. مدير فني أجنبي جديد لمنتخب مصر‎‎

مدير فني جديد للمنتخب
مدير فني جديد للمنتخب

استقر اتحاد كرة القدم على تعيين مدير فني أجنبي يقود منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تقرر رحيله .

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رحلة كيروش


وكان قد تولى البرتغالي كارلوس كيروش تدريب الفراعنة الكبار في شهر سبتمبر الماضي خلفاً لحسام البدري.

قاد كيروش منتخب مصر الوطنى في 21 مباراة في مختلف البطولات التي شارك فيها بين مباريات ودية وبطولة كأس العرب وتصفيات المونديال وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021".

حقق كيروش الانتصار مع الفراعنة خلال 14 مباراة الأولى بدأت بلقاء ليبيريا الودي ثم الفوز بمباراة ليبيا ذهاباً وعودة، ثم الفوز على الجابون، ولبنان، والسودان، والأردن، وغينيا بيساو، والسودان، والأردن، والمغرب، وكوت ديفوار والكاميرون، وأخيراً الفوز على السنغال في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم بهدف نظيف فى القاهرة.

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