شهر في السنة.. ألفت عمر تكشف طقوسها في رمضان.. فيديو

كشف الفنانة ألفت عمر، عن طقوسها خلال شهر رمضان الكريم، لافتة إلى أنها تخصص وقتا قبل موعد الإفطار للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله تعالي، لافتة إلى أنه شهر في العام فيجب أن نغتنم كل لحظة تمر فيه في أعمال الخير والبر".

وأضافت ألفت عمر خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم "في الأيام العادية خلاف شهر رمضان الكريم أول حاجة بعملها تناول القهوة عشان أفوق وأقدر أركز باقي اليوم".

تابعت ألفت عمر، "أنا بيتوتية جدا وبحب المرح.. فأنا بقعد تلتين الأسبوع في البيت وبحب السفر والهزار والخروجات ولكن كل ما الإنسان بيشيل مسئوليات أكتر أدائه في المرح بيكون مختلف".

استطرد، "دخلت في مشروعين تجاريين خارج الوسط الفني ولكنها سرعان ما فشلت في إدارتهما، مضيفة: "أنا مش شاطرة في الأرقام والحسابات في إدارة المشروعات".

ألفت عمر، ممثلة مصرية، ولدت 15 أكتوبر 1982، وتخرجت من كلية الحقوق، إلا أن عشقها للتمثيل جعلها لا تعمل في مجال المحاماة واتجهت للتمثيل وكان أول أعمالها الفنية في مسلسل نسر الشرق عام 1997.

قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية بين مسلسلات تلفزيونية وإذاعية وأفلام، أبرزها ولاد ناس وأستاذ ورئيس قسم وأريد حلا وقلب الدنيا واحنا الطلبة اختفاء سعيد مهران وغيرها من الأعمال المهمة.