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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمروا الحياة في دونباس

رئيس أوكرانيا: الجيش الروسي كاذب وجبان

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجيش الروسي بالكذب والجبن، اليوم الأحد، حيث اقترح عقوبات جديدة ضد روسيا وروج لها.

وقال زيلينسكي: “الجيش الروسي يكذب كثيرًا لدرجة أنه حتى بعد ستة أسابيع من الحرب يزعمون أنهم لم يصبوا هدفًا مدنيًا واحدًا.. تعرف لماذا؟ لأنه جبان”.

وأضاف: “لقد استولوا على القرم وألقوا باللوم علينا.. لقد دمروا الحياة الطبيعية في دونباس، ويقع اللوم علينا بطريقة ما.. لقد أسقطوا طائرة بوينج التابعة للخطوط الجوية الماليزية، ويقع اللوم علينا بطريقة أو بأخرى.. منذ ثماني سنوات يقتلون الناس والأطفال على أرضنا”.

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وقال زيلينسكي إنه “عندما يفتقر الناس إلى الشجاعة للاعتراف بأخطائهم، والاعتذار، والتكيف مع الواقع، والتعلم، يصبحون وحوشًا”.

وأضاف: “عندما يتجاهلها العالم، تقرر الوحوش أن العالم يجب أن يتكيف معها.. أوكرانيا ستوقف كل هذا.. سيأتي اليوم الذي يتعين عليهم فيه الاعتراف بكل شيء، والاعتراف بالحقيقة”.

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