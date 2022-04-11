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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

فورمولا E.. ميتش إيفانز يحقق فوزين متتاليين في سباقي روما.. صور

فورمولا E.. ميتش
فورمولا E.. ميتش إيفانز يحقق فوزين متتاليين في سباقي روما

نجح السائق ميتش إيفانز سائق فريق جاجوار تي سي إس في تحقيق انتصارين متتاليين في سباقي الجائزة الكبرى اللذين تم تنظيمهما في العاصمة الإيطالية روما، حيث تمكن من تحقيق فوزاً مذهلاً في الجولة الخامسة بعدما سبق له إحراز المركز الأول يوم أمس في الجولة الرابعة ضمن بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا E.

فورمولا E.. ميتش إيفانز يحقق فوزين متتاليين في سباقي روما

وجاء في المركز الثاني السائق الأسترالي بولمان جان إيريك فيرن، من فريق دي إس تيكيتاه قد أحرز المركز الثاني، وحل السائق المخضرم روبن فرينز من فريق إنفيجين ريسينج ثالثاً، حيث لم يستطع أن يحقق الصدارة في سباق يوم أمس وحل ثانيًا في سباق اليوم.

 

بداية السباق كنت بإنطلاق السائق جان إريك فيرن من فريق دي إس دي إس تيكيتاه في الصدارة، فيما كان أندريه لوتريه زميله السابق وسائق فريق تاج هوير بورشه في المركز الثاني، وعند قمة التل والمنعطف 7، استعاد دينيس المركز الثاني، ليتراجع لوتريه إلى المركز الثالث.

فورمولا E.. ميتش إيفانز يحقق فوزين متتاليين في سباقي روما

بعد التصادم بين السائق أليكس سيمز من فريق ماهيندرا ريسينج، والسائق ماكس جونتر من فريق نيسان إي دامس، اضطر السائق الألماني لمغادرة السباق والعودة إلى مركز الصيانة لينهي سباقه خلال خمس دقائق، ورغم تسجيل أسرع لفة في التصفيات التي أقيمت في وقت سابق من اليوم. 

 

بدأ جايك دينيس في التراجع بعد هجوم لوتريه في المنعطف 7، حيث استعاد المركز الثاني خلال فترة وجيزة، وتراجع الفائز بالسباق أمس ميتش إيفانز من فريق جاجوار تي سي إس إلى المركز الثالث بالضغط عند المنعطف 4، وحاول إدواردو مورتارا، متصدر الترتيب وسائق فريق روكيت فينتورا ريسينج تجاوز السائق أنطونيو فيليكس دا كوستا من فريق دي إس تيكيتاه، حيث أغلق المتسابق البرتغالي أمام السويسري ما أدى إلى إتلاف الجناح الأمامي لسيارته، وقام مورتارا بعد ذلك بالاصطدام بالجدار في المنعطف 19 والخروج بسلامة، بسبب عطل تعرضت له، السيارة ومع تبقي ثواني قليلة من القوة التي منحها وضع الهجوم، قام السائق لوتريه بالالتفاف أمام فرينز ليتولى الصدارة في المنعطف 4 وكان السائق الأماني يقترب من فوزه الأول في بطولة العالم للفورمولا E قبل 10 دقائق من النهاية.

فورمولا E.. ميتش إيفانز يحقق فوزين متتاليين في سباقي روما

واصل إيفانز التقدم واحتفظ بتقدمة حتى النهاية، وتمكن من تعزيز موقعه مع تبقي أقل من ثماني دقائق من السباق، وسعى إيفانز وراء لوتريه، مطاردًا السائق الألماني قبل الحصول على الصدارة عند التل بعد المنعطف . ومع ثبات إيفانز تمكن فيرن أيضًا من تخطي لوتريه، زميله السابق في الفريق، وقفز إلى المركز الثاني، قبل أن يتقدم فرينز أمام الألماني ليطرده من منصة التتويج وينقله إلى المركز الرابع.

جاجوار ميتش إيفانز السائق روما بطولة العالم سباق

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