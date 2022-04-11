أول تعليق من سميحة أيوب بعد مشهد الإعدام الذي أشعل السوشيال ميديا

علقت الفنانة سميحة أيوب، علي مشهد الإعدام من مسلسل “إنحراف”، والذى أشعل السوشيال ميديا.

وقالت سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم،:" التمثيل إحساس قبل أن يكون مكياج وملابس".

وأوضحت سميحة أيوب،:" التمثيل إحساس لذلك مشهد الإعدام في مسلسل انحراف اثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي".



شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل انحراف، لـ روجينا تصاعدا في الأحداث، بعدما فاجأت الجمهور بأداها خلال تقديمها شخصية قوية، اعتمدت فيها على تغيير جلدها كليا بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز .