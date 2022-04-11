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الاختيار 3..الفنان يس الضوي يكشف كواليس تجسيده شخصية العم مكاوي.. صور

الاختيار 3..الفنان
الاختيار 3..الفنان يس الضوي يكشف كواليس تجسيده شخصية مكاوي

وسط حالة جماهيرية كبيرة تشاهد مسلسل الاختيار للعام الثالث على التوالي حيث يوثق الاختيار 3 فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث والذي يسجد ظهور العديد من الشخصيات المهمة في الدولة ومواطنين عاديين، وكانت من أبرز الشخصيات المؤثرة في مشاهدها بالاختيار شخصية «العم مكاوي» التي برع في تقديمها الشاعر والكاتب والمخرج والفنان يس الضوي. 

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وكشف الفنان يس الضوي في حديثه مع موقع «صدى البلد» كواليس إعداده شخصية «العم مكاوي» موضحاً في البداية أن الدور أسند إليه بالشكل التقليدي والمعتاد بتوجهات من المخرج بيتر ميمي، والقائم على الفريق المختص بعمل الكاست وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم فرج.

الفنان يس الضوي مع عدد من النجوم من كواليس الاختيار 3

وأضاف أنه بعد إسناد الدور إليه بدأ في التجهيز للشخصية بعمل بروفات الملابس منوهاً إلى أن الشخصية تشبهه كمواطن مصري يشبه الكثريين من جموع الشعب من الطبقة المتوسطة والعاملة بمشاعر الاهتمام والخوف خاصة في تلك الفترات الصعبة «العم مكاوي ابن حارة الجمالية واحتك فيها بالإخوان وفاهمهم، على سبيل المثال: الإخوان كانوا يكذبون حرب أكتوبر وغير معترفين بها، وعندما تولوا الحكم قرروا الاحتفال بها!!». 

ونوه الفنان يس الضوي: «سعدت بالمشاركة في الاختيار 3 لأنه عمل قومي ووطني وسلسلة وثائق مصيرية للتاريخ المصري الحديث كتبت بكل أمانة وجرأة، وكل مشاهده بتنعكس على أحاسيس الطبقة العريضة من الشعب ومشاعرهم تجاه الأحداث المتسارعة والمتلاحقة والمدهشة». 

الفنان يس الضوي مع عدد من النجوم من كواليس الاختيار 3

وتابع: «الاختيار 3 متفرد بكل المشاركين فيه خاصة الأبطال والمخرج بيتر ميمي يوضح حقيقية تيارت حاولت تسطو على مصر بالإرهاب في حين إن الإنسانية أجدي وأنفع كلما تمسكنا بها». 

وأشاد بالمجهود الضخم المبذول بمسلسل «الاختيار3»، لافتاً: «يضم 200 ممثل وآلاف المجاميع ومواقع التصوير ومعدات ضخمة، وأغلب النجوم صوروا في ظروف صعبة، فخلال الأيام الماضية شهدت درجة الحرارة انخفاضاً شديداً، وكنا نصور بملابس صيفية، فكنا قاعدين نترعش حرفياً». 

الفنان يس الضوي مع عدد من النجوم من كواليس الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وجمال سليمان، ومحمد رياض، وإيمان العاصي، وهيدي كرم.

والفنان يس الضوي كاتب ومخرج مسرحي له العديد من الأعمال في مسرح الدولة وقطاع الثقافة الجماهيرية ومنه مسرح الجامعة، وله 4 كتب مطبوعة، هي: «متاهة الرحيل والعودة، و طال المطال، وابن عروس وونيسة» كما حصد عدد من الجوائز، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية في الإذاعة وفي التلفزيون، مثل: «ولاد وبنات الآيه، أشجار النار»، كما كتب عدد من التترات لعدد من النجوم، مثل: «حنان ماضي، ومي فاروق، وأحمد الحجار، وغيرهم». 

 



 

 

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