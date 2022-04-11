نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية يوضح اشتراطات موسم الحج 2022

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، اشتراطات موسم الحج 2022 وحقيقة تحديد سن محدد للحج.

وقال عادل حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" المملكة العربية السعودية حدد سن محدد وهو ما دون الـ 65 عام مسموح لهم بالإضافة لإشتراطات أخري".

وأوضح حنفي،:" على الحاج أيضا تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية بـ 72 ساعة، بالإضافة للحصول علي اللقاحات المعتمدة بالسعودية وهي لقاحات فايزر ومودرنا واسترازينكيا.