تعليق ساخر من محمد شبانة على رحيل كيروش

طالب الإعلامي محمد شبانة، الجماهير المصرية بإقامة الأفراح بعد رحيل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدرب الأسبق لمنتخب مصر لكرة القدم.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كيروش هو الخدعة الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، مشددا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابق، ورطنا في هذه الصفقة.

وأضاف شبانة:" أن أحمد مجاهد أبرم عقد كيروش ويمنحه مكافأت على فشله، حيث تمنحه راتبه لعام ونصف حال الإخفاق في التأهل للمونديال".

وأتم شبانة:" كان لابد أن يرحل كيروش بعد إخفاقه في التأهل للمونديال".