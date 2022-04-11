ميدو: حسن شحاتة أسطورة مصرية .. وأتمنى عودته للتدريب

أعرب أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته بتكريم حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق من جانب نادي الجزيرة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تكريم نادي الجزيرة للمعلم حسن شحاتة لفتة رائعة، وأوجه التحية لمجلس إدارة نادي الجزيرة على هذا التكريم" .



وأضاف: "حسن شحاتة أسطورة مصرية، وسعيد للغاية بتكريمه، كان عندي خلاف سابق مع كابتن حسن شحاتة كان خلاف الأب والإبن لكن ده ميخلنيش معترفش بإن حسن شحاتة أسطورة لاعبا ومدربا"



وأردف "أتمنى عودة حسن شحاتة للتدريب مرة أخرى ، كل الناس عايزاك ترجع تدرب لكن انت لازم تفتح الباب للعودة إلى التدريب مرة تانية" .



واختتم حديثه قائلا: "حسن شحاتة من أساطير الكرة المصرية لاعبا ومدربا وحقق نجاحات مميزة"