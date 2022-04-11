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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف: منع أية إشغالات تعوق حركة السير ورفع مستوى النظافة بشكل مستمر

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

واصل السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف جولاته المسائية بالمراكز والمدن ، حيث قام بجولة ، مساء اليوم ،  بمركز ومدينة ببا  ، تفقد خلالها  الحالة العامة للشوارع والموقف الخدمي بالمركز والمدينة ، وعدد من الأسواق ومعارض أهلا رمضان ، مطمئنا على توافر السلع بها ، والتسهيلات المقدمة من الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية ، حيث رافقه الأستاذ مدحت صلاح  رئيس المدينة ، وعدد من التنفيذيين المعنيين

و التقى نائب المحافظ  مع  بعض التجار بالشوادر ومعارض السلع ،  تناول معهم حركة الأسعار و المعروض من الخضر والفاكهة ، متفقدا  شارع التحرير الذي يشهد حركة تجارية كبيرة ،  والتقى عدد من المواطنين بالشارع ، واستمع  لبعض المطالب، التي وجه بفحصها و اتخاذ الازم حيالها

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كما وجه " حبش "  مسؤولي الوحدة المحلية  بالمتابعة الميدانية المستمرة ، وضرورة العمل المتواصل  لمنع أية اشغالات مخالفة قد تعوق حركة السير والمرور ، مع رفع مستوى النظافة بشكل مستمر ، مشددا على التعامل السريع مع أية شكاوى أو مشكلة طارئة ، مؤكدا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتواجد الميداني بالقرب من المواطنين ومعاينة مستوى الخدمات دون الانتظار للتقارير المكتبية فقط

كما تفقد " حبش "  تنفيذ اعمال رصف شارع بورسعيد أمام محكمة ببا الابتدائية ، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال لنهو المشروع في التوقيتات المحددة ، ونظرة لحيوية المنطقة

 

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