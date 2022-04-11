نائب محافظ بني سويف: منع أية إشغالات تعوق حركة السير ورفع مستوى النظافة بشكل مستمر

واصل السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف جولاته المسائية بالمراكز والمدن ، حيث قام بجولة ، مساء اليوم ، بمركز ومدينة ببا ، تفقد خلالها الحالة العامة للشوارع والموقف الخدمي بالمركز والمدينة ، وعدد من الأسواق ومعارض أهلا رمضان ، مطمئنا على توافر السلع بها ، والتسهيلات المقدمة من الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية ، حيث رافقه الأستاذ مدحت صلاح رئيس المدينة ، وعدد من التنفيذيين المعنيين

و التقى نائب المحافظ مع بعض التجار بالشوادر ومعارض السلع ، تناول معهم حركة الأسعار و المعروض من الخضر والفاكهة ، متفقدا شارع التحرير الذي يشهد حركة تجارية كبيرة ، والتقى عدد من المواطنين بالشارع ، واستمع لبعض المطالب، التي وجه بفحصها و اتخاذ الازم حيالها

كما وجه " حبش " مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة ، وضرورة العمل المتواصل لمنع أية اشغالات مخالفة قد تعوق حركة السير والمرور ، مع رفع مستوى النظافة بشكل مستمر ، مشددا على التعامل السريع مع أية شكاوى أو مشكلة طارئة ، مؤكدا على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتواجد الميداني بالقرب من المواطنين ومعاينة مستوى الخدمات دون الانتظار للتقارير المكتبية فقط

كما تفقد " حبش " تنفيذ اعمال رصف شارع بورسعيد أمام محكمة ببا الابتدائية ، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال لنهو المشروع في التوقيتات المحددة ، ونظرة لحيوية المنطقة