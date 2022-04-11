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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 150 طن قمامة فى حملة بالقناطر الخيرية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية حملة لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع وأماكن تجميعها ونقلها إلى المدفن الصحى.


وقال اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إن الحملة جاءت فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن الاهتمام  بمنظومة النظافة وأسفرت الحملة عن رفع 150طن قمامة بمختلف مناطق المدينة ونقلها إلى المدفن الصحى بواسطة سيارات المجلس.


من جانبه قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إحالة مسئولي النظافة والاشغالات بحى غرب شبرا الخيمة للتحقيق لتدني مستوى النظافة بالحي وانتشار الباعة الجائلين والإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية.  


جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من المشروعات حيث تابع المحافظ أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير على رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.  


وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير تابع أعمال إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلى خط مترو كلية الزراعة ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من على جانبي الكوبري وأكد على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.  
وتابع الهجان الجولة بتفقد منطقة كوبري منطي حيث وجه برفع الاشغالات علي الكوبري وتحدث مع المواطنين ووعدهم بنقل السوق من المنطقة مطالبا مسئولي المرور بمنع المواقف العشوائية والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة بالكامل.

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