حقق رقما قياسيا.. سيد نصير أول مصري يفوز بذهبية في الدورات الأوليمبية|نوستالجيا

شهدت بدايات القرن الماضي نجاح سيد نصير أول مصرى وعربي في حصد اول ميدالية ذهبية فى الدورات الأوليمبية.

وحقق سيد نصير رقما قياسيا لدى مشاركته فى الدورات الأولمبية التي بدأها فى مدينة امستردام بهولندا ونال خلالها اول ذهبية على المستوى المصري والعربي في رياضة رفع الأثقال.

ولد سيد نصير في 31 أغسطس عام 1905 بقرية شوبر في مدينة طنطا التابعة إلى محافظة الغربية.

التحق سيد نصير بمدرسة طنطا ثم مدرسة طنطا الثانوية حيث بدأ ممارسة رياضة رفع الأثقال بعد أن شاهد أداء البطل عبد الحليم المصري صاحب الفضل في نشر لعبة رفع الأثقال في مصر في مولد السيد البدوي فبدأ عشقه لرياضة رفع الأثقال وعاد نصير إلى مدرسته ليكون فريقا لرفع الأثقال.

في عام 1925 أشترك سيد نصير في بطولة القطر المصري وفاز بها وظل محتفظا بهذه البطولة حتى عام 1928 والتى أحرز فيها الصدارة في وزني خفيف الثقيل والثقيل.

بدأ سيد نصير استعداده لدورة الألعاب الأولمبية بأمستردام عام 1928 وكان يشرف على تدريبه المدرب محمد بسيوني.

وبالفعل شارك سيد نصير في بطولة أمستردام وفاز بذهبية وزن خفيف الثقيل بمجموعة 355.5 كجم (ضغط 100 كجم - خطف 110 كجم - نطر 147.5 كجم) ليصبح أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية في الدورات الأوليمبية.

ذاعت شهرة سيد نصير في مصر والعالم بعد عودته من أمستردام وفي مصر لفت إنجاز سيد نصير الدولة إلى تشجيع هذه الرياضة وتوفير الأندية التي تمارس هذه اللعبة، كما ساهمت إنجازات سيد نصير في انتشار رياضة رفع الأثقال في مصر.

وفى عام 1930 فاز سيد نصير ببطولة العالم في رفع الأثقال للوزن الثقيل في ميونخ وعام 1931 في لوكسمبورج.

وقد ظل رقم النطر باليدين مسجلا باسمه لمدة 15 عاما وهو 167 كجم ولم يتمكن من انتزاعه منه إلا قريبه البطل المصري محمد جعيصة حيث سجل 170.5 كجم عام 1945.

حصل سيد نصير على وسام النيل في الأربعينات ووسام الرياضة عام 1965.

كما تم تعيينه وكيلا لوزارة الشباب وكان مسئولا عن مجموعات الكشافة والمرشدات في تطهير مدينة بورسعيد ابان العدوان الثلاثى 1956 وكان له ولد وبنتان حسن وفادية ونادية.

يعد سيد نصير هو الرياضى الوحيد الذي نظم له أمير الشعراء احمد شوقي قصيدة شعرية.

توفي السيد نصير عام 1974 عن عمر يناهز 69 عاما وكان متزوجا ولديه 3 أولاد، وقد سميت بطولة دولية تقام في الإسكندرية باسمه وبدأت منذ عام 1977.