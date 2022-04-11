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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنشدة آمنة محمد: الوصول إلى طبقة النقشبندي صعب على البنات

آمنة محمد
آمنة محمد

حلت المنشدة الدينية، آمنة محمد، ضيفة على برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني.

وقالت المنشدون يختلفون عن المنشدات بسبب طبيعة صوتهم: "الولد صوته له وضع خاص، لكن البنات صوتهن رقيق، والابتهالات خاصة بالرجال أكتر، ويصعب علينا كبنات إننا نجيب طبقات الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار".

وأكدت، أنها بدأت في الانشاد الديني حبا في النبي محمد صلى عليه وسلم، موضحةً أن اسمها الحقيقي هو آمنة محمد، وأصبحت تعرف بـ"آمنة الزينبية"، لأنها أول ما بدأت الانشاد كانت تتردد عند السيدة زينب، ومن هنا كانت الانطلاقة، وتفاعل الناس معها، وحاولت الظهور للناس بشكل أفضل عبر السوشيال ميديا.

وأضافت، إلى أنها حاولت صقل موهبتها بالتعلم فانضمت إلى مدرسة للإنشاد الديني بقيادة الشيخ محمود التهامي، كما درست على يد طه الاسكندراني ومصطفى النجدي، كما درست مع محمد ياسين المرعشلي، وهو ما أكسبها خبرة كبيرة.

ولفتت، إلى أنها اكتشفت موهبتها بنفسها، مشيرةً إلى أنها تحب سماع الشيخ محمد الكحلاوي وتعتبره قدوتها: "الحمد لله إن ربنا أكرمني وعملت حاجات خاصة بيّ".

وأوضحت، أن ذويها لم يمانعوا من الإنشاد الديني، لأنهم محبون لرسول الله، كما يعلمون أن الإنشاد الديني رسالة، لتعريف العالم بالنبي محمد بصوت جميل وأوصاف رائعة.
 

صباح الخير يا مصر المنشدة الدينية المنشدات النقشبندي الشيخ النقشبندي نصر الدين طوبار

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