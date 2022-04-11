مايان السيد: فخورة بتقديم دور آية نجلة الرئيس السيسي في الاختيار 3

نشرت الفنانة مايان السيد، صور لها من كواليس مسلسل الاختيار ٣ ، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت مايان السيد ، على الصور قائلة: "سعيدة و فخورة جدا بتقديم دور آيه بنت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و ليا شرف المشاركة في مسلسل كبير و ضخم زي مسلسل الاختيار" .

وتضمنت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار3، ظهور الفنانة الشابة مايان السيد في شخصية ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تساعد والدتها في أعمال المنزل، بناء على نصيحة والدها.

وتحدثت ابنة الرئيس السيسي في مشهد عائلي معه عن الإشاعات التي تروجها الجماعة الإرهابية عن انتماء وزير الدفاع للإخوان ، لأنه شخص متدين، ورد عليها بأن هذه الأقوال ترددها قياداتهم فقط ، لكن الشخص المسلم المتدين الذي يحافظ على صلاته وقيامه لا يشترط انتمائه للإخوان.

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.