عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد: فخورة بتقديم دور آية نجلة الرئيس السيسي في الاختيار 3

مايان السيد
مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، صور لها من كواليس مسلسل الاختيار ٣ ، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت مايان السيد ، على الصور قائلة: "سعيدة و فخورة جدا بتقديم دور آيه بنت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و ليا شرف المشاركة في مسلسل كبير و ضخم زي مسلسل الاختيار"  .

وتضمنت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار3، ظهور الفنانة الشابة مايان السيد في شخصية ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تساعد والدتها في أعمال المنزل، بناء على نصيحة والدها. 

وتحدثت ابنة الرئيس السيسي في مشهد عائلي معه عن الإشاعات التي تروجها الجماعة الإرهابية عن انتماء وزير الدفاع للإخوان ، لأنه شخص متدين، ورد عليها بأن هذه الأقوال ترددها قياداتهم فقط ، لكن الشخص المسلم المتدين الذي يحافظ على صلاته وقيامه لا يشترط انتمائه للإخوان. 

 

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع. 

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة. 

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

مايان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة رمضان التواصل الاجتماعي الاختيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

الارصاد: نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد

موضوعات متعلقة

درة وزوجها يتألقان في أحدث ظهور لهما عبر انستجرام

من سيارتها.. بورجو أوزبيرك تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

تارا عماد تشارك متابعيها كواليس مسلسل "سوتس بالعربي "

أحمد الشامي وسينتيا خليفة يخطفان الأنظار من كواليس مسلسل دايما عامر

بعد تعافي كلبه..حسني شتا: شكرا للقلوب الرحيمة ومستغرب من اللي بيتمناله الموت

من سيارتها.. ديميت أوزديمير في أحدث إطلالة لها

أسماء أبو اليزيد تشارك متابعيها كواليس مسلسل توبة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تطورات تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان|صور

وزير التنمية المحلية : تنفيذ 26 مدفنًا صحيًا باستثمارات 800 مليون جنيه

الصغرى 14| الأرصاد للمواطنين : "خدوا الجاكيت معاكم وانتوا نازلين" ..فيديو

بدء الحملة الانتخابية لماكرون لجولة الحسم بعد تصدره نتائج المرحلة الأولى

الشيوخ يحيل مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة للجان المختصة

الجيش الأوكراني يعلن استعداده لـ "المعركة النهائية" في ماريوبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

دماغك هتتفرتك.. إزاي تتفادى صداع الصيام بطرق بسيطة وسهلة

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

اﻟﻤﺰﻳﺪ