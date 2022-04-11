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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط مخدرات وأسلحة بيضاء مع راكب في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة  الرابعة  بمبني رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة رقم 430 لسنة 2021  وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك علي رحلة طائرة مصر للطيران رقم ٩٨٦  اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة  الجمركية فى الراكب ح.ع.ع مصرى الجنسية قادم من أمريكا نظرا لارتباكه الشديد .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

عرض الامر علي السيد احمد سيد مدير الحركه المشرف علي الصاله والذي طلب من الراكب وضع حقائبه علي جهاز الكشف بالاشعه والمعين عليه عماد جاب الله مأمور الفحص بالاشعه والذي افاد بوجود كثافات واجسام معتمه

وبالعرض علي تامر قاسم نائب مدير الإدارة قام بتكليف أحمد سيد مدير الحركه وأحمد سعيد السيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٦ مطاوى مختلفة الأشكال والأحجام وكيس شفاف بلاستيك بداخله عشرون بذره من بذور المرجوانا المخدر و ٨ عبوة زيت من نبات المرجوانا المخدر وعلبة بلاستيك صغيره بها ٤٥ قرص ترامادول مخدر و٣ بخاخ رادع (self-defence) .

قرر صبحي ربيع مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٨ لسنه ٢٠٢٢ بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات لجنة من أحمد سعيد وأحمد مجاهد مأمورى الجمرك تحت اشراف أحمد عمر مدير الحركه .

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