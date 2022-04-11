الجيش الأوكراني يعلن استعداده لـ "المعركة النهائية" في ماريوبول

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، استعداده لـ"معركة نهائية" في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت البحرية الأوكرانية إن "قواتنا تستعد للمعركة الأخيرة في ماريوبول"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا على الأرجح في الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول الجنوبية الشرقية، حيث طلب من سيول أي مساعدة عسكرية يمكن أن تقدمها.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو إلى المشرعيين الكوريين الجنوبيين: "لقد دمرت ماريوبول، وهناك عشرات الآلاف من القتلى، وعلى الرغم من ذلك، فإن الروس لم يوقفوا هجومهم".

وأكدت رويترز حدوث دمار واسع النطاق في ماريوبول لكنها لم تستطع التحقق من دقة التقديرات لعدد القتلى في المدينة الواقعة بين المناطق الشرقية لأوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ولم يحدد زيلينسكي الأسلحة التي يسعى للحصول عليها ، لكنه قال إن كوريا الجنوبية لديها العديد من الأسلحة التي لا يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة الأوكرانيين العاديين فحسب بل تمنع روسيا من مهاجمة دول أخرى.

وتابع: "أوكرانيا بحاجة إلى تقنيات عسكرية مختلفة من الطائرات إلى الدبابات".

وتستعد أوكرانيا حاليًا لـ"المعركة الكبرى"، التي أعلنت عنها في منطقة شرق البلاد، الهدف الذي يشكل أولوية لدى روسيا، لتتحسب كييف من هجوم وشيك بها.

ونقلت وكالة ”انترفاكس-أوكرانيا“ عن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله: إن ”أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة، ويجب عليها أن تكسبها بما في ذلك دونباس“.

وخلال هذا الوقت، تواصل القصف والغارات الجوية في أوكرانيا. وصباح الأحد أوقع قصف طال خاركيف وضواحيها قتيلين على الأقل، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أوليج سينيجوبوف على موقع "فيسبوك".

وقال الحاكم: إن ”الجيش الروسي يواصل حربه على المدنيين بعدما فشل في تحقيق انتصارات على الجبهات“، مشيرا إلى أنه في الساعات الـ 24 الأخيرة تعرّضت خاركيف وضواحيها للقصف 66 مرة.

وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها السيطرة الكاملة على منطقة دونباس التي يمتلك الانفصاليون الموالون لموسكو على جزء منها منذ 2014.