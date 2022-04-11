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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصغرى 14| الأرصاد للمواطنين : "خدوا الجاكيت معاكم وانتوا نازلين" ..فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستنخفض درجات الحرارة فى ساعات الليل، وستصل لـ 14 درجة، ولذلك ننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس، معلقة :" خدوا الجاكيت معاكم وانتم نازلين".

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: الجميع يجب أن يتوخى الحذر، حتى لا يتعرض لـ أدوار البرد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن هذا الانخفاض سيستمر، و درجات الحرارة تكون فى المعدلات الطبيعية فى هذا التوقيت من العام.

وأوضحت أن الطقس خلال فترة النهار، يكون ربيعى مائل للحرارة على القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت إلى أن البلاد فى فترة الليل تشهد انخفاض ملحوظ، والصغري على القاهرة تتراوح بين الـ 14و 15، خلال فترات الليل.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد رياح، وتكون السرعات بين الـ 30 و 40 كيلو فى الساعة، وأكدت أنه من الغد سيكون هناك انخفاض جديد فى درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة ستصل لـ 24 و الـ 25 درجة، بانخفاض 4 درجات عن اليوم.

وتابعت الأجواء الربيعية مستمرة على مدار الأسبوع الجاري، موضحة أن درجات الحرارة تسجل المعدلات الطبيعية لها في هذا العام .

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