تعليم الإسكندرية يحصد المراكز الأولى في مسابقات التربية الموسيقية والفنية والرياضية

أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الاثنين، أنَّ تعليم الإسكندرية حصد العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022 في مسابقات التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية .

وأوضح مدير المديرية، أن الإسكندرية حصدت الأول والثاني والثالث جمهورية في مسابقات التربية الموسيقية ، بفوز إدارة شرق بالمركزالأول للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ، وفوز إدارة المنتزه بالمركز الثاني للمرحلةالابتدائية، وإدارة غرب بالمركز الثاني لرياض الأطفال ، فيما فازت إدارة الجمرك بالمركز الثالث للمرحلة الابتدائية.

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وفي مسابقة التعبير الفني ( مصر في عيون أبنائها ) فازت سلمى صلاح الدين محمود بمدرسة الفاروق الإعدادية بنات بإدارة المنتزه بالمركز الثاني جمهوري للمرحلة الإعدادية ، وفاز بيشوي أشرف صادق بمدرسة جمال الدين الأفغاني لضعاف السمع بإدارة الجمرك بالمركز الرابع جمهوري لمرحلة التربية الخاصة ، وفازت فريدة إسلام محمود بمركز تنمية القدرات بإدارة شرق بالمركز الخامس جمهوري للمرحلة الابتدائية ، وفي مسابقة الطباعة اليدوية فازت جنى علي محمد حسن بمدرسة نبوية موسى النموذجية بإدارة وسط بالمركز الرابع جمهوري للمرحلة الإعدادية ، وفازت ماريا مهاب وهيب بمدرسة راغب الرسمية لغات بإدارة غرب بالمركز الرابع جمهوري للمرحلة الابتدائية ، فيما فاز براء محمد أحمد أمين بمدرسة الأنفوشي الثانوية بنون بإدارة الجمرك بالمركز السادس جمهوري للمرحلة الثانوية .

ومن ناحية أخرى، حققت الإسكندرية مراكز متميزة في مسابقات التربية الرياضية فحصدت المكرز الأول جمهوري لكرة القدم النسائية ، والأول جمهوري في كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة للمرحلة الابتدائية ، والثالث جمهوري للمرحلة الثانوية بنات ، والثالث جمهوري في العروض الرياضية لمدرسة كليوباترا الرياضية بنات ، كما فاز توجيه عام التربية الزراعية بدرع التميز في مسابقة أجمل مشتل وأجمل حديقة .

وأكّد سعد في سياق متصل، أن الأنشطة التربوية هي ركيزة أساسية في بناء و تكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية وتساهم في تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية كالثقة بالنفس والاتزان الانفعالي والتعاون والتحدي والتنافس الشريف وتحمل المسئولية وسمات القيادة لدى الطلاب وإنكار الذات واحترام الرأي الآخر .

وتابع: يعتبر النشاط الموسيقي الجماعي، مفتاح إكساب بعض أنماط السلوك الإيجابي المرتبط بالعلاقات الإنسانية المتبادلة بين أعضاء الفريق كضبط النفس والطاعة ، حيث أنّ الموسيقى وسيلة تواصل الذهن بالروح في الشخصية الواحدة ، وهي وسيلة فعالة تسهم في تهذيب المشاعر وتعزيز التفاهم والانسجام ،كما تعتبر التربية الرياضية عاملًا أساسيًّـا في تكوين الشخصية المتكاملة للطلبة، عبر البرامج الهادفة التي تعمل على تأهيل وإعداد ومعالجة سلوكياتهم، عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية الصحيحة.

وأضاف أن لممارسة التمارين الرياضية أهمية خاصة في سن الطفولة والشباب، حيث إن الجسم في نمو مستمر ، كما تسهم في بناء الشخصية السليمة، حيث أشارت الدراسات إلى أن الألعاب الحركية المنظمة تعزز نمو الأطفال والشباب من الناحية البدنية والذهنية والنفسية بصورة صحية وتزيد من الثقة بالنفس وتقدير الذات والشعور بالإنجاز .

وقدّم مدير المديرية التهنئة لتوجيه عام التربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية الرياضية ورياض الأطفال ، مُشددًا على تكريم المدارس الفائزة بالإدارات التعليمية تشجيعًـا لهم وتحفيزًا لأقرانهم بجميع مدارس المحافظة لتستمر الإسكندرية على منصات التتويج .