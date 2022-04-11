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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تحظر نشاط 20 شركة طيران روسية جديدة

أوروبا تحظر نشاط
أوروبا تحظر نشاط 20 شركة طيران روسية على أراضيها

أعلنت المفوضية الأوروبية، إضافة 20 شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية وحظر نشاطها في دول الاتحاد الأوروبي، "لانتهاكها معايير السلامة الدولية".

 

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "سيتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها معايير السلامة الدولية".

 

وأضافت: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".

 

وحسب تقارير غربية، فإن أوروبا أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.

 

على جانب آخر، أعلنت كندا، الاثنين، فرض عقوبات على شركات في قطاع الدفاع الروسي، تقول إنها قدمت الدعم للجيش الروسي في غزو أوكرانيا.

 

وقالت الحكومة الكندية في بيان، إن هذه الإجراءات تفرض قيوداً على 33 كياناً في قطاع الدفاع الروسي.

 

فيما قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف قبل إجراء جولة تالية من المحادثات.

 

وأضاف لافروف في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، أنه لا يرى أي أسباب تدعو لعدم استئناف المحادثات مع أوكرانيا.

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