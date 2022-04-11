993 فرعا.. إقبال المواطنين على شراء السلع من مبادرة كلنا واحد.. فيديو

تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) التى تستمر حتى إنتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان في عدد من فروع السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.



وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".