أكبر نجاح لفيراري منذ 2010 .. ملخص جائزة أستراليا الكبرى بالأرقام.. بالصور

تسابق سائقو الفورمولا واحد على حلبة ألبرت بارك في جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد وجاءت النتيجة لتؤكد تفرد فريق الحصان الجامح فيراري الذي حلق منفردا واستطاع من خلال ثنائية تشارلز لوكلير و كارلوس ساينز أن ينتزع الصدارة بفارق كبير عن الفرق المنافسة.

ترتيب فرق الفورمولا واحد

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أبرز أرقام السباق الذي دارت وقائعه على حلبة ملبورن الاسترالية، وفقا لموقع "فورمولا واحد الرسمي".

ترتيب سائقي فورمولا واحد

تصدر "لوكلير" بطولة السائقين بهامش نقاط أكبر من أي شخص آخر خلال خلال الموسم الحالي وحاز على 71 نقطة وفي المركز الثاني جورج راسل من فريق مرسيدس الذي أحرز إجمالي نقاط حتى الآن 37 نقطة فقط

لم يتصدر أي من سائقي فيراري البطولة بأكثر من النقاط المتاحة للفوز بسباق واحد (25 نقطة) منذ فرناندو ألونسو في عام 2012 .

حقق لوكلير انتصارات لفريق فيراري لم يحققها منذ 18 سنة كاملة، منذ فرناندو ألونسو في جائزة سنغافورة، وتصدر لوكلير في حلبة ملبورن ليحقق أسرع لفة وقطب الانطلاق الأول كما أنه كان المهيمن على المسار من البداية وحتى النهاية لأنه المتصدر في كل اللفات وبالتالي هو السائق الأول لفيراري الذي يحقق جراند سلام منذ 2010.

فاز فريق فيراري بثلاث سباقات من أصل أربعة في أستراليا وهو ما فعله من قبل سيباستيان فيتيل في موسم 2017-18.

أخذت ريد بل المركز الثاني في جائزة استراليا الكبرى بفضل سيرجيو بيريز الذي أصبح متقدما على زميله ماكس فيرشتابن بـ 5 نقاط.

لأول مرة منذ مشاركته خلال الـ 9 سنوات الماضية، يأخذ بيريز مركزا متقدما بجائزة أستراليا ويكون من ضمن الستة الأوائل.

احتل جورج راسل المركز الثالث في جائزة أستراليا وهي أول منصة تتويج لمرسيدس خلال هذا الموسم وتصدر بتسع نقاط عن زميله في الفريق لويس هاميلتون بعد الـ 3 سباقات في موسم 2022.

حازت مرسيدس على أكبر رصيد من النقاط (27 نقطة) خلال جائزة أستراليا، إذ جاء لويس هاميلتون في المركز الرابع.

استطاع فريق مكلارين أن يحصل على نقاط من كلا المتسابقين مع أخذ لاندو نوريس المركز الخامس و دانيال ريكاردو المركز السادس، وهي الواقعة الأولى من نوعها أن تكون مكلارين ضمن الستة الأوائل، بعد أن احتلت مراكز متأخرة في سباق البحرين الافتتاحي و سباق حلبة جدة.

استيبان أوكون من ألبين جاء في المركز السابع، وكان منذ بداية الموسم من السبعة الأوائل في السباقات.

احتل فالتيري بوتاس من ألفا روميو المركز الثامن وهذه هي المرة الثالثة التي يحتل فيها المركز الثامن في أستراليا خلال آخر 5 مواسم.

سجل بيير جاسلي نقاط لفريقه ألفا تاوري بعد مجيئه في المركز التاسع، ليحقق الفريق حتى الآن 10 نقاط.

فريقي ويليامز و أستون مارتن لم يحققا أية نقاط خلال جائزة أستراليا.