أهلا يا عم ..أحمد فتحي يعلق على لقائه بفان دام.. فيديو

وقع الفنان أحمد فتحي ضحية مقلب رامز موفي ستار، عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الإثنين.



وعبر الفنان أحمد فتحي عن اندهاشه بعد دخول فان دام، ليقول “أهلا عم فان دام، أنا جاي عشان فان دام بتاع زمان على الرغم أني ماليش في الأكشن".

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.