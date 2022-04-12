ليالي رمضان.. محمد المسحراتي بيصحي الكبار والأطفال بالطبلة والأناشيد I فيديو

في صورة لا يكتمل شهر رمضان بدونها، يجول المسحراتي شوارع القاهرة ليلا في واحدة من أهم طقوس شهر الخير، يردد الأناشيد ويقرع طبلته ويلتف حوله الصغار والكبار بأجواء مبهجة ينتظرها الجميع من عام لآخر.

محمد المسحراتي، هو شاب يبلغ من العمر 29 عاما ورث العمل كمسحراتي من عائلته وجدوده، يتجول من شوارع إمبابة إلي المعادي ليلا صاحبا بيده طبلته، وكراسة تشتمل على أسماء أطفال كل شارع.

يستعد محمد للعمل كمسحراتي بعد صلاة التراويح، حيث يصطحب أدواته ويجول الشوارع بعد منتصف الليل بكل حب وسعادة، يكفيه نظرات الفرحة في أعين الأطفال، ويردد أناشيد مبتكرة وجمل يحبها الكبار والصغار وينتظروه يوميا ليخلق حالة من البهجة بالشارع.

ومن أشهر جمل المسحراتية:

-اصحي يا نايم وحد الدايم.

-قول نويت بكرة إن حييت.

-الشهر صايم والفجر قايم .. ورمضان كريم.

-السحور يا عباد الله.

-يا نايم اذكر الله.. يا نايم وحّد الله.

-قوموا إلى سحوركم جاء رمضان يزوركم.