حلمي عبد الباقى: ترشحي لمجلس الموسيقيين صدفة ومصطفي كامل السبب ..فيديو

قال الفنان حلمي عبدالباقي، إن ترشيحه لمجلس نقابة المهن الموسيقية جاء بالصدفة، مشيرا إلى أنه ذهب لعرض خدماته على المطرب مصطفى كامل فطالبه حينها بالترشح في الانتخابات، وتفاجأت بحب الناس مما يؤكد أن السيرة الطيبة ستظل عالقة في أذهان الجمهور طول العمر وسعدت جدا بنجاحي".

وأضاف الفنان حلمي عبدالباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: أنه بدأ مسيرته الفنية من مدينة الزقازيق التي نشأ فيها، ثم انتقل إلى الإسكندرية وبدأ الغناء هناك في الملاهي الليلية ولمدة 4 مواسم، كانت من أجمل أيام حياته، موضحا أنه استطاع خلال هذه الفترة شراء سيارة وادخار 14 ألف جنيه.

تابع الفنان حلمي عبدالباقي، "لست ديكتاتور ولكن هناك بعض الأمور التي تجبرني أن أكون ديكتاتورا خاصة في بيتي، "تربيت على بعض الأمور من العادات والتقاليد القديمة التي لا يمكن أن أسامح فيها حتى لو ولادي شافوني رجعي وقديم ولا يشغلني".



