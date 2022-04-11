قامت ادارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم ، برعاية الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وبإشراف د .منى سعد تادروس مدير الادارة وتحت اشراف د.محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية بتدريب عدد 25 من مسئولى الصحة والسلامة المهنية من المستشفيات الحكومية ، بالاضافة الى اعضاء الصحة والسلامة المهنية بالمديرية.
تناول التدريب التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، والقوانين والتشريعات التى تحكم السلامة والصحة المهنية ، والتعريف باصابات العمل والاصابات المهنية ، و الجهات المسئولة عن تطبيق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات ، و لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تكوينها ، والجهاز المستحدث المباشر والقوانين التى تحكم اعداد الفنيين والاخصائيين بالجهاز ، و المخاطر التى نواجهها فى بيئة العمل وكيفية الوقاية منها ، وخطط الحريق والاخلاء
قام بالتدريب محمود فرحات -مراقب اول السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، والدكتورة سارة بدر الدين ، وسارة -مشرف سلامة وصحة مهنية.
تم التدريب بقاعة الزمالة بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية لمدة يوم واحد.
تدريب 25 مسؤول بالصحة والسلامة المهنية الصحية في الفيوم
قامت ادارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم ، برعاية الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وبإشراف د .منى سعد تادروس مدير الادارة وتحت اشراف د.محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية بتدريب عدد 25 من مسئولى الصحة والسلامة المهنية من المستشفيات الحكومية ، بالاضافة الى اعضاء الصحة والسلامة المهنية بالمديرية.