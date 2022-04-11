تدريب 25 مسؤول بالصحة والسلامة المهنية الصحية في الفيوم

قامت ادارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم ، برعاية الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وبإشراف د .منى سعد تادروس مدير الادارة وتحت اشراف د.محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية بتدريب عدد 25 من مسئولى الصحة والسلامة المهنية من المستشفيات الحكومية ، بالاضافة الى اعضاء الصحة والسلامة المهنية بالمديرية.

تناول التدريب التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، والقوانين والتشريعات التى تحكم السلامة والصحة المهنية ، والتعريف باصابات العمل والاصابات المهنية ، و الجهات المسئولة عن تطبيق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات ، و لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تكوينها ، والجهاز المستحدث المباشر والقوانين التى تحكم اعداد الفنيين والاخصائيين بالجهاز ، و المخاطر التى نواجهها فى بيئة العمل وكيفية الوقاية منها ، وخطط الحريق والاخلاء

قام بالتدريب محمود فرحات -مراقب اول السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، والدكتورة سارة بدر الدين ، وسارة -مشرف سلامة وصحة مهنية.

تم التدريب بقاعة الزمالة بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية لمدة يوم واحد.

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