مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالفيوم

صرحت نيابة أبشواى بمحافظة الفيوم بانتداب الطبيب الشرعي ، لتشريح جثمان شاب لقى مصرعه على يد جاره ، بقرية النصارية بمركز أبشواى ، أثناء جلسة عرفية بين الجيران لتصفية خلاف نشب بينهما بسبب لعب الأطفال .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة أبشواي، بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث مشاجرة بقرية النصارية وسقوط شخص قتيل وإصابات آخرين.

وتبين من التحقيقات، أن سبب الحادث نشوب مشاجرة بين العائلتين، بسبب لعب الاطفال، وتدخل بعض كبار العائلات بالقرية لعقد جلسة صلح عرفية بين العائلتين وأثناء عقد جلسة الصلح ، قام أحد أفراد العائلتين ، ويدعى محمد . ب بضرب جاره أشرف بأله حاله على رأسه ليسقط قتيلا فى الحال وطارد أهالى القرية، القاتل الذى تمكن من الهرب الى خارج حدود قرية النصارية.

وانتقل الى مكان المشاجرة ، المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز، وتمكن من فض المشاجرة وفرض كردون أمني والسيطرة والقبض علي طرفي المشاجرة .

وتكثف رجال المباحث الجنائية بمركز ابشواي تضيق علي القاتل والبحث عنه والقبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

وتم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتم العرض على نيابة أبشواى التى تولت التحقيق .