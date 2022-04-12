هاني مهنا في برنامج سابع سما.. عن فترة سجنه: كنت طول الوقت بعيط وبقرأ قرآن.. وعبد الحليم لم يتزوج سعاد حسني

حل الموسيقار هاني مهنا، ضيفا على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

هاني مهنا بشأن انفصاله عن سميرة سعيد: اختلفنا علي "الخلفة".. فيديو

وكشف "هاني مهنا"، أسباب انفصاله عن سميرة سعيد، قائلا: "اختلفنا علشان الخلفة، وأنا كنت صادق جدا معها، وعندما طُرح موضوع الزواج أخبرتها أنني لدي ولد وبنت، وهي قالت لي أنها لا تريد الخلفة، واتفقنا على ذلك".



هاني مهنا: محمد منير "حبيبي" ولم يقف بجواري خلال فترة مرضي.. فيديو

وتحدث "هاني مهنا"، عن علاقته بالمطرب محمد منير، قائلا: "حبيبي وعشرة عمري، ودائما اسأل عنه في فترة مرضه، لكنه لم يقف جنبي في تعبي، لافتا: "كنت أتوقع منه أكثر من ذلك".

بتدخل الجمهور في مشاكلها.. هاني مهنا: شيرين مش ذكية.. فيديو

وكشف "هاني مهنا"، عن رأيه في الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا: "شيرين صوت محصلش، وإحساس محصلش، لكن معندناش الذكاء الذي يدير الفنان، تدخل جمهورها في مشاكلها وده خطأ".



هاني مهنا عن أحمد خالد صالح: دخل قلبي ومغطي غياب ابني.. فيديو

وتحدث "هاني مهنا"، عن علاقته بزوج ابنته أحمد خالد صالح، قائلا: "ابني اللي مخلفتهوش.. مغطي غياب ابني وبحبه حب غير عادي".



هاني مهنا: حمو بيكا دمه خفيف ومينفعش غير مونولوجست.. فيديو

وعلق "هاني مهنا"، على أغاني المهرجانات قائلا: "فيه أصوات وأفكار ليست سيئة"، لافتا: "فيه حاجات كويسة وللأسف قليلة، لكن الحاجات الوحشة كثيرة".

وأضاف: "حمو بيكا دمه خفيف وبيبي فيس، لكنه ليس مطرب أو مغني أو مؤدي"، لافتا: "مينفعش غير مونولوجست إنما مطرب لا".

هاني مهنا: عبدالحليم حافظ لم يتزوج سعاد حسني.. فيديو

وعلق "هاني مهنا"، على صورة الإعلامي مفيدة فوزي، قائلا: "مفيد فوزي حبيبي، لكن أحيانا يقوم بعمل سيناريوهات"، لافتا: "لم أزعل منه في حياتي إلا عندما قال إن عبدالحليم حافظ تزوج سعاد حسني وهذا لم يحدث".

فترة الحبس هتفيدك.. هاني مهنى يكشف رسالة حبيب العادلي..فيديو

وكشف "هاني مهنا"، عن رسالة حبيب العدلي له بعد فترة سجنه قائلا: "اللواء حبيب العادلي قال لي تجربة السجن هتفيدك بعد ما تخرج وهيكون فيه فرز لأصدقائك بعد هذه الفترة وهذا ما حدث".

هاني مهنا عن فترة سجنه: كنت طول الوقت بعيط وبقرأ قرآن.. فيديو

وقال "هاني مهنا"،: "الإبداع يسير مع القلب، ولا يوجد سن معين للموسيقار، بل يعيش في أجواء موسيقية دائما".

وتحدث "هاني مهنا"، عن فترة سجنه، قائلا: "أنا ظُلمت في هذا الموضوع لأنني لم أحصل على أي قروض من البنك"، لافتا: "اتحكم عليا بـ 5 سنوات حبس فضلا عن الغرامة، كنت طول الوقت بعيط ومش مستوعب وبقرا قرآن ومش مصدق".