زيلينسكي: الجيش الروسي قد يستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا، لكنه لم يقل إن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت بالفعل.

وحسب “فرانس برس” وردت تقارير غير مؤكدة، أمس الاثنين، تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية في ميناء ماريوبول المحاصر بجنوب أوكرانيا.

وبالأمس، قالت السلطات الأوكرانية إن طائرة مسيرة روسية أسقطت مادة سامة على مدينة ماريوبول في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قالت إيفانا كليمبوش، النائبة الأوكرانية ورئيسة اللجنة البرلمانية حول اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، إن المادة غير المعروفة كانت سلاح كيماوي “على الأرجح”.

وادعت كليمبوش أن الهجوم وقع حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، وكتبت على تويتر: “هذا الصباح هدد الروس باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدافعين عن ماريوبول”.

وأضافت: “الضحايا يعانون من فشل في الجهاز التنفسي، على الأرجح استخدم الروس أسلحة كيماوية”.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، صحة التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية ربما استخدمت أسلحة كيميائية في هجوم على سكان ماريوبول.

وقالت: “نحن نعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقق من التفاصيل، وأي استخدام لمثل هذه الأسلحة سيكون تصعيدًا قاسيًا في هذا الصراع وسنحاسب بوتين ونظامه”.