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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتحقيق في جرائم حرب.. وصول قوات من الدرك الفرنسي إلى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بوصول عناصر من الدرك الفرنسي إلى أوكرانيا، وذلك لبدء التحقيق في جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان قال الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، إن روسيا تجد نفسها منبوذة بشكل متزايد من قبل المجتمع الدولي.

وحذر الرئيس الأوكراني، من أن “عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الالغام الخطرة قد خلفتها روسيا في انسحابها”.

وقال زيلينسكي: “ترك الجيش الروسي الألغام في كل مكان. في المنازل التي استولوا عليها. في الشوارع وفي الحقول فقط. لقد زرعوا ألغامًا في ممتلكات الناس، وزرعوا ألغامًا في السيارات والأبواب”.

إلي ذلك، قال زيلينسكي، إن القوات الروسية قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا، لكنه لم يقل إن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت بالفعل.

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