بقميص الأهلي والزمالك.. مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

احتفل مؤمن زكريا ، بعيد ميلاده ، ونشر صورة له تحتى على ابرز الاندية التى لعب لها ، حيث ظهر فى الصورة بقميص منتخب مصر و النادى الاهلى والزمالك .

وتفاعل معه عدد كبير من نجوم الكرة المصرية حيث علق له عمرو السولية “ كل سنة وانت طيب يا حبيبى وبإذن الله الأيام اللى جايه كلها خير ليك ”.

وعلق كهربا أيضا “ كينج اللعبة ” .



يذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، زار مؤخرا مؤمن زكريا نجم الأهلي، للاطمئنان عليه ودعمه معنويًّا، قبل أن يتوجه إلى لندن، في رحلة علاج، تحت إشراف أحد كبار الأطباء في العالم، والمتخصص في مرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا.

وحرص الخطيب على مساندة مؤمن والتأكيد على كل احتياجاته ووقوف النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره خلفه في الظروف التي يمر بها، حتى يتم الله عليه الشفاء ويستعيد عافيته.



فيما عبر مؤمن زكريا عن تقديره الكامل لمساندة الخطيب والنادي الأهلي له في هذه الظروف، وقال إنه ليس بجديد على النادي الذي يعشقه وجماهيره أن يقفوا بجوار أبناء الأهلي، خاصة في مثل هذه المواقف الصعبة.