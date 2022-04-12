صحف السعودية.. رفع حد الحوالات وفتح الحسابات أون لاين.. 70 % من الأمريكيين يعتبرون روسيا عدواً.. وبدء سريان قراري توطين المهن الصحية والأجهزة الطبية

صحف السعودية

البنك المركزي يصدر تحديثات جديدة للحماية من الاحتيال المالي

بدء سريان قراري توطين المهن الصحية والأجهزة الطبي

70 % من الأميركيين يعتبرون روسيا عدواً

تناولت صحف السعودية مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة علي المستوي الدولي والمحلي، ففى

صحيفة الوئام أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.

وبين البنك أن التحديث تضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، كما يجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.

وذكر أن التحديث شمل أيضا إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية، على أن يتم العمل بالتعليمات المحدثة ابتداءً من اليوم (الثلاثاء).

وحث البنك المركزي عملاء البنوك على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.

وفى صحيفة عاجل بدأ سريان تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية و40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة، اعتبارًا من اليوم الاثنين 10 رمضان 1443هـ الموافق 11أبريل 2022م.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القرارين في وقت سابق بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل والهادفة إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

ويأتي تطبيق هذين القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما؛ حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للأجور (الاحتساب في نسب التوطين) بـ700 ريال للإخصائي، و5000 ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة؛ ليوفر القرار أكثر من 5,600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.

أما فى صحيفة الشرق الأوسط أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تحول جذري في الرأي العام الأميركي؛ حيث يعتبر 70 في المائة من الأميركيين روسيا الآن عدواً للولايات المتحدة. وحول هذا الموضوع، يتفق الديمقراطيون والجمهوريون إلى حد كبير، إذ يصف 72 في المائة من الديمقراطيين و69 في المائة من الجمهوريين روسيا بالعدو.

ووجد استطلاع حديث لمركز «بيو للأبحاث والاستطلاعات» الأميركي، أجري في الفترة من 21 إلى 27 مارس (آذار)، أن 7 في المائة فقط من البالغين في الولايات المتحدة لديهم رأي إيجابي تجاه روسيا، كما أعرب 6 في المائة فقط عن ثقتهم في زعيمها الرئيس فلاديمير بوتين، وفي المقابل، يثق 72 في المائة في الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما جلبت الحرب المستمرة الانتباه مجدداً إلى حلف شمال الأطلسي، والمعروف بـ«الناتو»، على الرغم من أن أوكرانيا ليست عضواً في الحلف، لكنها تقع على حدود كثير من الدول الأعضاء، وقد عمل قادة الناتو معاً في الأسابيع الأخيرة لتنسيق استجاباتهم للأزمة. وأصبحت المواقف الأميركية تجاه الحلف أكثر إيجابية منذ الغزو الروسي، إذ يرى 67 في المائة الحلف أنه إيجابي، فيما يقول 69 في المائة إن الولايات المتحدة تستفيد كثيراً أو قدراً معقولاً من كونها عضواً في الناتو.

وفي حين أن كل من الديمقراطيين والجمهوريين، بما في ذلك أولئك الذين يميلون إلى كل حزب؛ لديهم وجهات نظر إيجابية إلى حد كبير حول عضوية الناتو والولايات المتحدة في المنظمة، فإن الديمقراطيين أكثر إيجابية باستمرار، وخاصة الديمقراطيين الليبراليين.