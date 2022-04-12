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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ أحمد تركي يروى تفاصيل نشأته وحفظه للقرآن الكريم.. فيديو

الشيخ أحمد تركى
الشيخ أحمد تركى

قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف: إنه نشأ وسط الأرض الزراعية، فى قرية على قلب  رجل واحد من المسيحيين والمسلمين.

وأضاف "تركي"، خلال حواره على قناة كنوز الوطن، ببرنامج أخبار مصر مع الإعلامي أيمن عدلي، أنه نشأ وسط التربة المصرية الأصيلة التى تجمع بين القيم القديمة والحديثة فى مصرنا الحبيبة.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أنه كان يقرأ صورة "قل هو الله أحد" فى عمر الخامسة، ويستمتع بالقراءة وصدى الصوت،  فسمعه والده وشعر أنه لابد وأن يهتم به فى حفظ القرآن،  وكانت بداية حفظة فى كتاب القرية .

وأوضح  أحد علماء الأزهر الشريف، أنه ختم القرآن الكريم وهو يبلغ من العمر 11 سنة، منوهاً إلى أنه دخل الإعدادية الأزهرية بعد اجتياز اختبار الأزهر وفى الصف الثانى الإعدادي كان شيخاً أزهرياً بمعنى الكلمة حيث كان يدرس تفسيرات فى المسجد وصعد المنبر فى هذا التوقيت ومن بعدها بدأت الدعوة.

علماء الازهر مصرنا الحبيبة التربة المصرية المسجد حفظ القرآن

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